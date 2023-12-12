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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اروتيجا وزوجته يدليان بصوتهما فى الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلي مؤدي لمهرجانات اورتيجا وزوجته بصوتهما فى الانتخابات الرئاسية ، وذلك داخل أحدي اللجان الانتخابية التابعين لها بمنطقة مدينتي . 

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

رشا مهدي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

مرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس.

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة.

 

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

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