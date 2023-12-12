مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان وتؤكد تضامنها الكامل معها لمواجهة تلك الأحداث

أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.



وأعربت مصر، حكومةً وشعباً - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم /الثلاثاء/ - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكل المُصابين.



كما جددت جمهورية مصر العربية على موقفها الراسخ الرافض لكل اشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكل الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.