اختراق حساب سيدة البرازيل الأولى على موقع إكس وتحرك عاجل من الحكومة

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، اختراق حساب السيدة الأولى البرازيلية، روزانجيلا "جانجا" سيلفا، على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X"، مما دفع الجهات المختصة إلى بدء التحقيق وطلبت من الشركة المملوكة لإيلون ماسك تجميد ملفها الشخصي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نشر المخترق عدة رسائل على حساب جانجا، بما في ذلك الإهانات ضد السيدة الأولى والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إضافة إلى الافتراءات المعادية للنساء.

وتم حذف المنشورات بحلول صباح اليوم الثلاثاء.

وبدورها، قالت حكومة البرازيل إن الشرطة الفيدرالية فتحت تحقيقا في هذه المسألة، في حين قال مكتب المحامي العام إنه أرسل إلى موقع اكس X - المعروف سابقا باسم تويتر - طلبا لحظر حساب جانجا مع الاحتفاظ بجميع سجلاته.

وأكدت الحكومة في بيان لها أنه "يتم اتخاذ جميع التدابير المناسبة".

وشددت على أنه لن يتم التسامح مع الجرائم والخطب المعادية للنساء والكراهية والتعصب على وسائل التواصل الاجتماعي.