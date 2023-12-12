مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى، الهجوم الإرهابى الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لجميع المُصابين.



كما جددت جمهورية مصر العربية موقفها الراسخ الرافض لكل اشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لجميع الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.