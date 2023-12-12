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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المحسن سلامة: الرئيس السيسي اتخذ موقفا مبكرا من الأزمة في قطاع غزة..فيديو

عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ موقفا مبكرا من الأزمة في قطاع غزة.

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وأضاف الكاتب الصحفي عبدالمنعم سلامة،  خلال استضافته عبر تغطية تقدمها فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامي مصطفي بكري،: موقف الرئيس السيسي كان واعي جدا وشديد الوضوح منذ البداية، لافتا: "الرئيس السيسي كان واضح في هذا الملف منذ أول لحظة".

 

واسترسل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،: "بحكم خبرة وتاريخ الرئيس السيسي كان مستكشف لهذا الخطر من الأزمة في غزة، وكان يدرك أن ما وراء الاحداث ربما يكون أكثر مما هو واضح وأن المخطط عنيف جدا".

عبدالمحسن سلامة الأزمة في قطاع غزة الإعلامي مصطفى بكري الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة الرئيس السيسي قطاع غزة غزة

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