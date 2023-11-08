عبدالمحسن سلامة: أمريكا تمثل الداعم الأساسي للاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الأزمة الحقيقية تتمثل في أمريكا ودعمها للجانب الإسرائيلي، متابعا: أمريكا السبب الأساسي وراء القصف العنيف على الشعب الفلسطيني.





وأضاف عبدالمحسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الولايات المتحدة تمد إسرائيل بأحدث أنواع الأسلحة العسكرية والمعدات والوقود، متابعا: دعم أمريكا جعل إسرائيل لا تتوقف عن قصف الأماكن المدنية منذ 7 أكتوبر.

وأكمل: الولايات المتحدة تقف مع الاحتلال بالعلن وهذا مخالف للأعراف الدولية والإنسانية، كما أن الجانب الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم البشرية في حق الشعب الفلسطيني الباسل.

ونوه بأن الرئيس السيسي أعلن بوضوح عن الموقف المصري، ورفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى دول الجوار.