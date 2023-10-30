عبدالمحسن سلامة لـ قصواء الخلالي: احتفاء الرئيس السيسي بعيد الأهرام مصدر فخر

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد "الأهرام" شيء يدعو للفخر والمسؤولية والتحدي، بإصدار العدد الـ 50 ألفاً، واحتفاء الرئيس السيسي بهذه المناسبة مع المؤسسة ويقدرها.

وأضاف " عبد المحسن سلامة"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي أوضح في بداية مقاله أن هذا بشكل عام تحية لكل الصحفيين والإعلاميين في كل المجالات وخاصة مؤسسة الأهرام.

وأشار "عبد المحسن سلامة" إلى أن العدد 50 ألفاً يعني 147 سنة تقريبا، ما دونها بعض التقطيعات الإجبارية، التي سقطت بسبب ظروف سياسية، لكن نحن نتحدث عن 50 ألف يوم صدرت فيها الأهرام وهذا رقم ضخم، ولا يوجد منافس تقريبا في هذا الأمر على الصعيد العالمي، سوى بعض الصحف التي لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة.