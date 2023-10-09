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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبد المحسن سلامة: الطاقة عصب الإنتاج والتقدم والتنمية في كافة المجالات

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

كشف عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام تفاصيل انطلاق النسخة السابعة لمؤتمر الأهرام للطاقة.

 

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وقال عبد المحسن سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"   الطاقة  تعتبر سلاح مهم من أسلحة المعارك الحالية في العالم ".

 

 وأضاف عبد المحسن سلامة:" الطاقة هي عصب الإنتاج والتقدم والتنمية في كافة المجالات ".

 

وتابع عبد المحسن سلامة :" الأهرام فكرت في تدشين هذا المؤتمر منذ سنوات ونناقش هذا العام ملف الطاقة المتجددة ومنها طافة الرياح والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر".

 

 وأكمل عبد المحسن سلامة :" من الممكن أن يكون لمصر باع كبير في مجال الطاقة المتجددة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي ضخم في هذا القطاع ".

عبد المحسن سلامة الطاقة الأهرام مؤتمر الأهرام اخبار التوك شو

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