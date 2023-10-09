عبد المحسن سلامة: الطاقة عصب الإنتاج والتقدم والتنمية في كافة المجالات

كشف عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام تفاصيل انطلاق النسخة السابعة لمؤتمر الأهرام للطاقة.

وقال عبد المحسن سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الطاقة تعتبر سلاح مهم من أسلحة المعارك الحالية في العالم ".

وأضاف عبد المحسن سلامة:" الطاقة هي عصب الإنتاج والتقدم والتنمية في كافة المجالات ".

وتابع عبد المحسن سلامة :" الأهرام فكرت في تدشين هذا المؤتمر منذ سنوات ونناقش هذا العام ملف الطاقة المتجددة ومنها طافة الرياح والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر".

وأكمل عبد المحسن سلامة :" من الممكن أن يكون لمصر باع كبير في مجال الطاقة المتجددة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي ضخم في هذا القطاع ".