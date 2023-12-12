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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. تفاصيل حفل الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

صدى البلد

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة مساء الخميس 14 ديسمبر على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية و الاناشيد والاعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها موسيقى المولد ، إبتهالات سلام على النبى ، نعمة من جلائل الآلاء ، حسبى ربى ، قد تمم الله مقاصدنا ، يا نفس توبى ، فى حب الله ، لبيك يا ربى ، عرفت الهوى ، إروى لى ، كن مع الله ، دعونى أناجى حبيبى ، المقبولة ،  إشهدوا ، صلوا على المصطفى ، اللهم أقبل دعايا ،  القدس (قومى إلى الصلاة )، اسماء الله الحسنى .. أداء طه حسين ، أحمد العمرى ، تامر نجاح ، سماح عباس ، محمد عبد الحميد ، محمد البحيرى ، حسام صقر ، ولاء رميح .

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الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

أحمد العمري الإبتهالات الدينية الأعمال الدينية الأوبرا المصرية الإنشاد الديني

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