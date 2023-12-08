الأوبرا تحتفي بتراث الشعر الغنائي المصري.. اليوم

تعتبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر من المؤسسات الرائدة في تنظيم الحفلات النوعية التي تسلط الضوء على التراث الموسيقى والغنائي العربي.

وفي هذا السياق، تحتفي الفرقة القومية العربية للموسيقى بنخبة من أهم شعراء مصر في حفلها المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى على المسرح الكبير مساء اليوم .

يأتي هذا الحدث ضمن سلسلة الحفلات التي تهدف إلى إعادة إحياء وتقديم التراث الموسيقى والشعري العربي بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بتلك الأعمال الفنية الرائعة والحفاظ عليها من الاندثار.

البرنامج والأعمال الغنائية:

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من اختيارات أشهر الأشعار الغنائية التي قام بتأليفها عدد من مبدعي هذا المجال. ستتم إحياء أعمال مثل "مابيسألش عليا" لفتحي قورة، و"بتونس بيك" لعمر بطيشة، و"التوبة" لعبد الرحمن الأبنودي، و"يا أغلى اسم" لإسماعيل الحبروك، و"ظلمنا الحب" لعبد الوهاب محمد، وغيرها من الأعمال المميزة. سيقوم فنانون مبدعون مثل إيمان عبد الغني، وأحمد سعيد، ومنار سمير، ومحمد طارق بأداء هذه الأعمال الفنية بشكل متقن ومميز، لتعكس جمالية وقوة الشعر والموسيقى المصرية.

وتأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور. تعمل الفرقة على الحفاظ على تراث الموسيقى العربية ونقله إلى الأجيال الجديدة، حيث يتعرف الشباب والمهتمون بالفن على أعمال الشعر الغنائي المصري الكلاسيكي والمعاصر، ويتمتعون بأداء ممتميز من قبل فنانين موهوبين. تهدف الفرقة إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني بين الجمهور وتعزيز التفاهم والتقارب الثقافي بين الشعوب العربية.

تُعد فعاليات حفل تكريم شعراء مصر في دار الأوبرا المصرية فرصة للاحتفاء بتراث الشعر الغنائي المصري العريق والمميز.