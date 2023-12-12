أهالي شبرا لـ "صدى البلد": صوتنا أمانة ونزلنا الانتخابات ندعم السيسي

"صوتنا أمانة ونزلنا ندعم الرئيس السيسي".. كانت هذه الكلمات هي الأكثر ترديدا على ألسنة أهالي حى شبرا، تلك الدائرة الانتخابية التي تميزت باحتشاد كبير لقاطنيها أمام مختلف المدارس الكائنة بالحى، حيث ظهرت دائرة شبرا في مشهد وطنى غلب عليه طابع الاحتفال والفرحة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

والتقت عدسة “ صدى البلد” بعدد من سكان حى شبرا من أمام مدرسة الاتحاد القومى المشتركة، خلال إدلائهم بأصواتهم، للحديث عن تفاصيل مشاركتهم والأسباب التى دفعتهم للتصويت، فضلا عن رؤيتهم للمشهد الانتخابي فى هذا الحى العريق الذي يتسم أهاليه بالوحدة والترابط.

حق دستوري وواجب وطنى

بداية، قالت مجدولين جرجس، إنها شاركت بالتصويت في الانتخابات الرئاسية باعتبار تلك المشاركة هى حق دستوري لها، معقبة “مكنتش متخيلة التفاعل الكبير للناس في الانتخابات وحالة فرحة من القلب تسيطر علينا”.

وأضافت “ مجدولين” في حديثها مع “ صدى البلد”، أن الرئيس السيسي جعل الدولة في أعلي مستويات الأمن والاستقرار" إحنا بنام بليل وإحنا مطمنين في ظل حالة من التوتر والصراعات تشهدها بعض الدول في الوقت الحالي".

وطلبت ، من الرئيس السيسي، استكمال مسيرة الإنجازات التي حققها في زمن قياسي من خلال العمل علي بناء الجمهورية الجديدة.



وبسؤال طه عاشور أحد الشباب المشاركين في الانتخابات عن سبب مجيئه للتصويت، قال إنه واجب وطنى حرص علي تأديته من أجل إظهار صورة شعبية مشرفة عن الانتخابات الرئاسية 2024 أمام العالم.

وتابع “ عاشور” : كان من الضروري أن نثبت لكل قوى الشر التى تحاول تخريب الدولة أن الشعب المصري مدرك لحقيقة الأمور والمخططات الخبيثة التي تمارس ضد مصر بهدف إسقاطها، لهذا شارك لدعم الدولة.

وأكد طه عاشور، أن المشهد الانتخابي الذي أظهر احتشاد الشعب في كافة المحافظات برهن للعالم بأن مصر تشهد عُرس ديمقراطى حقيقي.

مشاركة واسعة للشباب والمرأة

فيما أشادت “أميرة يسري” ، بالمشاركة الواسعة للمرأة في الانتخابات الرئاسية، قائلة “ صوت المرأة مهم وكان لازم نشارك في استحقاق دستوري مثل هذا ونحن نفكر بشكل إيجابي يدعم تحقيق الصالح للدولة".

وتابعت : البسطاء لديهم إدراك ووعى بمدى أهمية مشاركتهم وأيضا معرفة بالحقوق والواجبات، وهذا فى حد ذاته شيء مفرح.

وثمن عصام حليم، الجهود المبذولة في تنظيم الانتخابات سواء من الهيئة الوطنية للانتخابات أو من رجال الأمن ومساعدتهم للمواطنين خلال التصويت، لافتا إلي أن انتخابات 2024 تميزت بحشد كبير عن مثيلتها في السنوات السابقة.

وتابع “ حليم” : كل أهالي شبرا شاركت في الانتخابات وندعم الرئيس السيسي لإتخاذ المزيد من الخطوات التنموية للدولة.

كما قال طارق أنس، إن الشباب تعد من أكثر الفئات المشاركة في الانتخابات، حيث حرصوا علي الإدلاء بأصواتهم من أجل دعم الدولة في مسيرتها التنموية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته.