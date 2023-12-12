قرعة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس املك إسبانيا

أجريت قرعة دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أسفرت عن مواجهة سهلة لريال مدريد وبرشلونة.

وسيلتقي برشلونة فريق بارباسترو، الذي يلعب في الدرجة الثانية، على ملعبه يوم الأحد 7 يناير، وسيتعين على برشلونة السفر عقب مباراة الكأس مباشرة إلى الرياض لخوض نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أوساسونا.



وعلى الجانب الآخر، وضعت القرعة ريال مدريد مع فريق أراندينا في دور 32 من كأس الملك، وستقام المباراة يوم 6 أو 7 يناير على ملعب إل مونتيسيلو البلدي بمجمع خوان كارلوس هيجويرو الرياضي.

وجاءت قرعة كأس ملك إسبانيا كاملة، كالآتي:

بارباسترو - برشلونة.

أراندينا - ريال مدريد.

سي دي كاستيلون - أوساسونا.

لوجو - أتليتكو مدريد.

مالاجا - ريال سوسيداد.

سالامانكا - فياريال.

إلتشي - جيرونا.

يرجوس - ريال مايوركا.

تينيريفي - لاس بالماس.

إسبانيول - خيتافي.

راسينج كلوب فيرول - إشبيلية.

هويسكا - رايو فايكانو.

سي دي أموريبيتا - سيلتا فيجو.

كارتاخينا - فالنسيا.

إيبار - أتلتيك بلباو.

ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس.

