تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحقيق النتائج المميزة والاستمرار في المنافسة على اللقب.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز الشديد وتنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة، وأكد على ثقته في قدرات جميع العناصر الموجودة.

وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال العديد من المواقف الفنية الخاصة التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعداداً للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل بإستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.