مفاجأة مدوية| نجم الزمالك السابق يهدد بشكوى جديدة ضد النادي

تحدث البرازيلي جواو رافائيل، لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادي الزمالك بتهديدات باللجوء الى الاتحاد الدولي للعبة بشكوى ضد الزمالك، وذلك بسبب مستحقاته المتأخرة .



وكتب جواو رافائيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: بناء على طلبكم انتظرت ولم أرفع دعوى قضائية ضد نادي الزمالك، بعد مرور شهرين تقريبًا على الانتخابات ولم يتحدث معي أحد من الزمالك في الشأن المالي.

وتابع: أعطي أقصى موعد نهائي حتى نهاية هذا الشهر، إذا لم يتم الدفع، في بداية يناير سأتصل بـ fivb وأبدأ الإجراءات ضد الفريق.

وانضم البرازيلي جواو رافائيل إلى صفوف فريق الطائرة بنادي الزمالك من 22 مارس 2022، حتى نهاية الموسم براتب بلغ 65 ألف دولار بالإضافة لمكافأة الفوز بالبطولات.