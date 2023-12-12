عمرو موسى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وشهدت لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك إقبالا كثيفا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحرص العديد من المواطنين على الحضور حاملين اعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أي شكاوي من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.