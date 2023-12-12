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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

العاملون بالمالية والضرائب والجمارك ينظمون مسيرات للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نظمت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس  لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مسيرات حاشدة، من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بمدينة نصر، ضمت جميع اللجان النقابية المختلفة ، فضلا أعضاء اللجان النقابية بالجمارك، والعاملين بالنادي بالقاهرة الجديدة، رافعين صور  لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والادلاء بأصواتهم .

وطافت المسيرة لتشجيع الناخبين ومشاركة العاملين في العرس الانتخابي وممارسة حقهم الدستوري، وعبروا بهتافات من خلالها عن انتمائهم لوطنهم العظيم مصر.

ووجه النائب "عبد الفضيل" الشكر لكل العاملين على جهودهم وإقبالهم علي ممارسة حقهم الدستوري، وأداء دورهم الوطني لإستكمال مسيرة النجاح والتنمية.

وأشاد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بالإقبال التاريخي وغير المسبوق من جميع فئات المجتمع خاصة المرأة المصرية العظيمة والشباب، وكذلك ذوو الهمم وهو ما يعكس الوعى السياسى الكبير للمصريين وإدراكهم أهمية هذه الانتخابات الرئاسية ودعمهم الكامل للدولة المصرية ،مثمنا المشاركة الواسعة لعمال مصر الذين قدموا نموذجا مشرفا لعمال "الجمهورية الجديدة" أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني، ودورهم فى صنع مستقبل بلدهم.

واختتم "عبد الفضيل" تصريحاته قائلا، إن هذه الانتخابات تمثل أهمية كبيرة لاستكمال مشروع النهضة الشاملة على جميع المستويات والذى بدأ منذ سنوات والذى يرسخ للجمهورية الجديدة، ويعطى رسالة للعالم بمناخ الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به مصر رغم البيئة الإقليمية والدولية المضطربة.

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