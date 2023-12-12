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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تجديد تعيين أسامة فخري فكري مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز التدريب

الدكتور أسامة فخري
الدكتور أسامة فخري

اعتمد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور أسامة فخري فكري محمد الجندي مديرًا عامًا لمراكز التدريب مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

 

وفي سياق آخر، حققت مُديرية أوقاف جنوب سيناء خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، وعِمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المُجتمع على النحو التالي:
أولا: الإنجازات الدعوية
1. القوافل الدعوية : 
أقامت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء عدد (1374) قافلة دعوية خلال العام الحالي، وبيانها كالتالي : 
• تم إقامة عدد (5) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
• تم إقامة عدد (10) قافلة دعوية أسبوعية بجميع الإدارات.
2.  الأسابيع الدعوية والثقافية : 
• تم تنفيذ عدد (26) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمحافظة.


• تم تنفيذ عدد (12) ندوة علمية.
3.  مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :
• تم تنفيذ عدد (48) مجلس إفتاء بمسجد الصحابة بشرم الشيخ
4. المنبر الثابت : 
• تم تنفيذ عدد (1344) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد (28) مسجدًا على مستوى المديرية.
5.  الدروس المنهجية : 
تم تنفيذ عدد (720) درسًا منهجيًّا، على النحو التالي : 
• عدد (720) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد (15) مسجدًا على مستوى المديرية.
6. البرنامج الصيفي : 
• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (64) مسجدًا على مستوى المديرية، بواقع (4) لقاءات أسبوعية بكل مسجد.
7. المبادرات : 
• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بواقع (4) ندوات بعدد (4) مساجد على مستوى المديرية.
* * *
ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية
1.  المقارئ القرآنية:
عقدت وزارة الأوقاف عدد (1632) مقرأة خلال العام الحالي 2023م على النحو التالي: 

 


• مقارئ الأئمة : وعددها (8) مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (384) مقرأة على مستوى المديرية.
• مقارئ الأعضاء : وعددها (3) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (144) مقرأة على مستوى المديرية.
• مقارئ الجمهور : وعددها (22) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد (1056) مقرأة على مستوى المديرية.
• المقارئ النموذجية : وعددها (1) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (48) مقرأة على مستوى المديرية.
2. المسابقات القرآنية : 
• عقد الاختبار التمهيدي لمسابقة عضوية المقارئ القرآنية.
• عقد الاختبار التمهيدي لمسابقة عضوية المقارئ النموذجية.


* * *
ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف
1. التدريب والتثقيف 
• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديرية لعدد (11) عاملًا.
• تم تنفيذ عدد (2) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (100) إمامًا بالمديرية. 
• تم تنفيذ (1) دورة تدريبية في مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من 50 إمامًا داخل المديرية.
• تم حصول عدد (10) من العاملين على دورات في مجال الحاسب الآلي عدد(10) متدربًا.
رابعًا : في مجال عمارة المساجد
• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت مديرية أوقاف جنوب سيناء أرقاما متميزة فى مجال افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها على نفقة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف أو بالمشاركة مناصفة مع محافظة جنوب سيناء والتي بلغت خلال العام الحالي (11) مسجدًا، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا.
• حصول (4) مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ). 
• تم فرش (12) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (5956) مترًا من السجاد (المحراب) 
خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع
• تم صرف (139100) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
• تم توزيع (14) طن لحوم أضاحي وإطعام على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.
• تم توزيع (7000) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.


 

الدكتور محمد مختار جمعة أسامة فخري

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