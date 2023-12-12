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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28 يدعو دول العالم لاتخاذ مواقف إيجابية حاسمة في قضايا المناخ

رئيس COP28
رئيس COP28

دعا الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارتي، دول العالم لاتخاذ مواقف إيجابية حاسمة في قضايا المناخ.

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رئيس مؤتمر المناخ COP28: "الفشل ليس خيارا"

وقال رئيس COP28 خلال جلسة "مجلس صناع التغيير" على هامش المؤتمر : "أريدكم أن تعرفوا أننا نحرز تقدماً جيداً، ولكن كما سمعتموني في الاجتماع غير الرسمي، والذي دعوت إليه، ورغم يقيني أننا نحرز تقدماً، إلا أنني لا أعتقد أننا نحرز ذلك بالسرعة الكافية، أردت كسر الحواجز العازلة، وأردت أن أجمعكم جميعاً في غرفة واحدة تحت سقف واحد على طاولة مستديرة حيث يمكننا التحدث بصراحة وشفافية في حوار جماعي وجها لوجه".

وأضاف رئيس COP28: "هذا بالضبط ما نفعله هنا في هذا البلد، أردت أن يأتي الجميع ومعهم حلول، أردت أن يأتي الجميع مستعدين للتحلي بالمرونة، وقبول الحلول الوسط، وطلبت من الجميع، عدم الحضور بأي تصريحات معدة سلفاً، ولا مواقف محددة مسبقاً، وأريدهم أن يعرفوا أن الفشل أو عدم إحراز تقدم أو التقليل من سقف طموحاتي ليس خياراً مطروحاً".

وتابع رئيس COP28: "أدعو جميع الأطراف مراراً وتكراراً إلى التوصل إلى توافق بشأن الصياغة المتعلقة بالوقود الأحفوري، وأنا متأكد أنكم ستتفقون معي، على أن هذه هي أول رئاسة على الإطلاق لمؤتمر الأطراف تفعل ذلك".

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