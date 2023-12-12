موقع عبري: وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل منتصف الأسبوع المقبل

قال موقع "والا" العبري، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

ووفقا للموقع فإن هذه الزيارة ستكون الثانية له لإسرائيل منذ بداية الحرب علي قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب الموقع فإن وزير الدفاع الأمريكي سوف يجتمع مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال ثلاثة مسئولين إسرائيليين كبار، إن إدارة بايدن تريد أن تنتهي المرحلة الحالية من العملية البرية في غزة خلال الأسابيع المقبلة، وأن تتحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية "منخفضة الشدة" من أجل خفض عدد المدنيين المصابين، والسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وخفض التوترات في المنطقة.