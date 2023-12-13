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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

أثار مهرجان بيتزا الرعب  كما يطلق عليه الكثير من الجدل بين رواد السوشيال ميديا وذلك لقيامه باستعراض أغرب أنواع البيتزا في العالم   التي تتحدى المعايير الإيطالية الشائعة وذلك من خلال عرض محتويات غريبة للبيتزا في مهرجان نابولي.

شاهد الفيديو:

وفقا لصحيفة "جازيتا رو" الكثير من الجدل أثير بتقرير نشرته عن المهرجان فقد تتصدر بيتزا  الثعابين من هونج كونج مع لحوم الزواحف قائمة أنواع البيتزا الأغرب عبر المهرجان. 

وفقا للتقرير نشرته الجمعية الزراعية الإيطالية Coldiretti  عن المهرجان فيتم صنع أطباق البيتزا بأغرب أنواع الصراصير والحشرات الأخرى ، حيث توجد خيارات عديدة وذلك بدءا "من الأناناس إلى الموز، مع لحم الكنجر والحمار الوحشي،  والبيتزا الحارة مع الدجاج المنقوع في الزبادي و يمكن إضافة أي شيء على البيتزا، بما في ذلك الديك الرومي والعسل والفواكه المعلبة.

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