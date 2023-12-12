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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة حازم عمر تشيد بالعملية الانتخابية: إقبال غير مسبوق بتاريخ الاستحقاقات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تابعت غرفة عمليات المرشح حازم عمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي استمرت أيام ١٠ ١١ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ وحتى انتهاء عملية التصويت رسميا باستثناء اللجان التي مازالت مستمرة.

 

وقد تابعت الحملة عملية التصويت من خلال - غرفة عمليات مركزية و ٢٦ غرفة عمليات بالمحافظات تتصل فيما بينها على مدار الساعة بتقنية الفيديو كونفرانس علاوة على انتشار أعضاء المتابعة الميدانية داخل اللجان الانتخابية والذي تجاوز عددهم عشرة آلاف عضو من الحزب وقد رصدت متابعة غرفة العمليات الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر الآتي.

 

- شهدت لجان الاقتراع حضورا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية لاسيما اليوم الثالث الذي شهد اقبال كثيف من مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب على صناديق الاقتراع.

سارت العملية الانتخابية بانتظام في مواعيد فتح وغلق اللجان الانتخابية وتيسير الإدلاء بالأصوات على المواطنين باستثناء بعض الحالات ولفترات وجيزة لم تتجاوز النصف ساعة نتيجة الازدحام المروري أو سوء الأحوال الجوية أو القيام ببعض الأمور اللوجستية، والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

 وأكدت الحملة على عدم تلقي او رصد أي حروفات أو شكاوي تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها.

وتتوجه الحملة بالشكر والتقدير لكل القائمين على العملية الانتخابية إدارة وإشرافا وتنظيما وتأمينا، كما تتوجه الحملة بخالص الشكر والثناء لكل منسقى الحملة في المحافظات وأعضاء غرف العمليات والأعضاء القائمين على العمل الميداني داخل اللجان الانتخابية

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