بملابس ملفتة| نورهان منصور تثير ضجة على السوشيال ميديا

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهو لها.



تألقت نورهان منصور في الفيديو بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت تنورة قصيرة باللون الموف واتسمت بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

نسقت نورهان منصور مع إطلالتها توب قصير للغاية مع جاكت جينز باللون الفاتح ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على القطع البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.



نورهان منصور

نورهان منصور