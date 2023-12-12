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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ صورة.. كتائب القسام تبعث رسالة واضحة للاحتلال بشأن الرهائن |شاهد

كتائب القسام
كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، صورة تحمل رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي بشأن الرهائن.

وقالت كتائب القسام، عبر حسابها الرسمي علي “تليجرام”، "دون تبادل مشروط لم ولن يخرجوا أحياء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استهداف مقرات القيادة الميدانية لجيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا مقرات القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة القرارة في غزة وأكدوا إيقاع 5 منهم بين قتيل وجريح، وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في قوة من قوات الاحتلال مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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وأعلنت القسام بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية أن مجاهدي القسام استهدفوا 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.

كتائب القسام حماس المقاومة الفلسطينية الرهائن

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