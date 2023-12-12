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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر مشين.. مفوض عام الأونروا يفزع من مشاهدة فيديو لقصف مدرسة في غزة

غزة
غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الأونروا "، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إنه شاهد فيديو لتفجير مدرية تابعة لوكالة الأونروا في شمال غزة.

ووصل لازاريني عبر صفحته على منصة إكس، المشد الذي رأه في الفيديو بأنه "أمر شائن"، بما في ذلك تفجير المسشفيات في غزة أيضا.

وشدد مفوض العام الأونروا، إلى أن المدارس محمية بموجب القانون الدولي، لافتا إلى أن كلا من طرفي الصراع في قطاع غزة "إسرائيل وحماس" لديهم إحداثيات جميع منشآت الأونروا في غزة.

https://x.com/UNLazzarini/status/1734658185171263832?s=20

وعلى جانب آخر، قال لازاريني، إن موظفي الوكالة يشعرون "بالتخلي عنهم" بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق "الفيتو" ضد قرار للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال لازاريني في تصريحات لشبكة CNN، إنهم يشعرون "بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم"، لافتا إلى أن موظفي الوكالة ما زالوا لا يفهمون لماذا، بعد مقتل 17 ألف شخص، ونزوح جميع السكان تقريبا، لا نزال غير قادرين على الاتفاق على وقف إطلاق النار".

ووفقاً للازاريني، شعر موظفوه بالإحباط العميق وخيبة الأمل العميقة والغضب بعد فشل الأمم المتحدة في الموافقة على القرار.

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