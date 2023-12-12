بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة في جميع مدارس سيناء

تتعرض محافظة شمال سيناء حاليا، إلى طقس سيء صاحبة هبوب رياح وانخفاض في درجات الحرارة، وسط توقعات بهطول أمطار نظرا لانتشار الغيوم، خاصة في مناطق المدن الساحلية.

تعطيل الدراسة:

وفي هذا الصدد، قرر اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة بمخالف مراحلها، غدا الأربعاء نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أنه تم اخطار مديري المدارس في مختلف مراحل التعليم بقري ومدن المحافظة بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، غدا الأربعاء عدا الإدارات والدواوين.