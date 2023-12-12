عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل محمد منير ومسار إجباري وعفروتو في رأس السنة

صدى البلد

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل رأس السنة في القاهرة، بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، وذلك مساء الأحد 31 ديسمبر.

 

ويجتمع الكينج ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة في احتفالية غنائية تستمر لأكثر من ست ساعات متواصلة بالإضافة لاكبر عرض ألعاب نارية في راس السنة في افتتاح مسرح "ايفوريا ارينا"، أول منطقة موسيقية ترفيهية في الشيخ زايد، من المقرر أن تشهد حفلات غنائية وعروض مسرحية واستعراضية على مدار السنة تجمع مختلف الألوان الموسيقية بين الراب والأندرجراوند والكلاسيك والطرب.

 

ومن المقرر أن تشهد احتفالية ليلة رأس السنة حضورا جماهيريا يقارب العشرين ألف متفرج، مع عرض ألعاب نارية يعد الأكبر في الشيخ زايد، وتوليفة غنائية تشهد العرض الحي الأول لأغنية تفاعلية تجمع بين الكينج منير ومسار إجباري وعفروتو على المسرح.


واتفق الفنانون والجهة المنظمة على تخصيص جزء من إيرادات الحفل لصالح أهالي غزة، لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.


كما يشهد مسرح ايفوريا أول حفل غنائي للملك محمد منير في مصر بعد قرابة 4 أشهر منذ حفله الكبير في مهرجان العلمين، مما يعيد عفروتو للساحة الجماهيرية في القاهرة بعد غياب سبعة شهور عن آخر حفلاته "الساوند كلاش"، ويأتي الحفل من تنظيم السقا جروب، المعروفة بتنظيم حفلاتها الناجحة مع الكينج محمد منير وتامر حسني وحماقي، كما تنظم "ايفوريا" بتعاونها مع شركة سبأ لإدارة المشروعات.

الكينج محمد منير حفل محمد منير حفل رأس السنة عفروتو فرقة مسار اجبارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

موضوعات متعلقة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

بطولة شيرين رضا وليلى علوي.. طرح بوستر فيلم "مقسوم"| تفاصيل

لوبيتا نيونجو تترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين 2024

المخرجة الأمريكية تريشيا تاتل تتولى إدارة مهرجان برلين

“حق عرب” يجمع أحمد العوضى وكارولين عزمى برمضان 2024

تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات جولدن جلوب لعام 2024

داليا الخولي: سعيدة بالمشاركة في شماريخ وبصور كامل العدد 2

تفاصيل احتفال الفنان يحيى خليل بعيد ميلاده الـ 80 مع جمهوره| الجمعة

ترشيحاتنا

10 جنيهات| نقيب الفلاحين يكشف عن سعر البصل في موسم الحصاد المقبل|فيديو

محمد أبو العينين: انتخابات الرئاسة 2024 رسالة لكل من حاول التشكيك في مصر

أغلبية ورفض طلب أمريكي.. تفاصيل موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ناقد رياضي سعودي: نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة

اتصلوا به.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة زعيم حماس ورقم هاتفه

مصطفى الفقي: الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ