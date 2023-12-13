بعد رشقات صاروخية على إسرائيل.. الاحتلال يقصف مواقع في لبنان وسوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرات ودبابات تابعة له نفذت سلسلة من الضربات في جنوب لبنان وسوريا ردًا على قصف صاروخي على شمال إسرائيل في وقت سابق.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ففي سوريا، قال جيش الاحتلال إنه ضرب البنية التحتية للجيش السوري، بما في ذلك نقطة مراقبة.

وفي لبنان، أشار إلى أنه أصاب منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية من لبنان اليوم على شمال إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق ثلاثة صواريخ أيضًا من سوريا، على ما يبدو من قبل جماعة مدعومة من إيران.

وقبل ذلك، صرح قائد في القوات المسلحة السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية اشتبكت مع عدة صواريخ إسرائيلية في سماء دمشق.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السورية: "تم تنفيذ هجوم عدواني على مواقعنا العسكرية ليل الاثنين حوالي الساعة 23:05 مساء"، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربات ضد العاصمة من جهة هضبة الجولان المحتلة".

وأشار إلى أن "الدفاع الجوي السوري تمكن من صد الهجوم وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية"، لافتًا إلى أن أضرارًا مادية لحقت بالقوات نتيجة إطلاق النار، ولم تقع إصابات في صفوف القوات السورية.