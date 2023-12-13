ترودو يبحث مع نتنياهو جهود تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لجهود تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ترودو ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لما ذكره بيان لرئاسة وزراء كندا.

وأضاف البيان أن ترودو أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين في غزة.

وشدد رئيس الوزراء الكندي على أهمية ضمان الوصول الآمن بدون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين في غزة.

ودعا إلى مزيد من الهدنة الإنسانية، معربًا عن دعمه للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وأكد أهمية تجديد الجهود نحو حل الدولتين لضمان السلام الدائم في المنطقة، مشددًا مع نتنياهو على العلاقة القوية بين إسرائيل وكندا متفقين على البقاء على اتصال مع تطور الوضع.