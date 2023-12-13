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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يطلق رشقات صاروخية تجاه بلدة طربيخا في لبنان

الضربات الإسرائيلية
الضربات الإسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت من مواقعها المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة طربيخا في لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات ودبابات تابعة له نفذت سلسلة من الضربات في جنوب لبنان وسوريا ردًا على قصف صاروخي على شمال إسرائيل في وقت سابق.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن مروحية قتالية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت منذ فترة قصيرة، موقع إطلاق بالأسلحة والبنية التحتية لمواقع حزب الله في لبنان.

وقال هاجاري عبر صفحته على منصة إكس: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في وقت سابق اليوم الثلاثاء في منطقة البرام، تم رصد عدد من قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات باتجاه المنطقة قادمة من لبنان".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات المدفعية والطيران الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران في الأراضي اللبنانية.

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