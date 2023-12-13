إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

شارك العديد من الإسرائيليين في مؤتمر تم عقده في تل أبيب بحضور أعضاء الكنيست للحديث بشأن الاستيطان في غزة. ومن بين الحضور هو الحاخام اليهودي عوزي شارباف الذي أدلى بتصريحات مثيرة حول الأراضي المصرية وعلاقتها بإسرائيل.

تحرير واجب

قال الحاخام اليهودي عوزي شارباف في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن القضية هي قطاع غزة وفي هذ المرحلة العظيمة التي تشير إلى اقتراب مجيء المسيح، فنحن في الأيام التي فتح لنا فيها فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة "وما حولها".

وأضاف خلال تصريحاته أنهم بلا شك يحتاجون إلى الصلاة وبذل كل ما بوسعهم من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل. مؤكدًا أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل!

خلال مؤتمر تم عقده أمس في تل أبيب عن الاستيطان في غزة بحضور أعضاء من الكنيست، الحاخام عوزي شارباف: سيناء ونهر النيل جزء من أرض إسرائيل ويجب تحريرهما.#الاردن_خط_احمر #امر_ملكي #امطار_جدة #ريال_مدريد pic.twitter.com/UxPGJkcy2d — بومشاري (@Humou_d) December 13, 2023

مخيمات ومدن دائمة في سيناء

ووضعت إسرائيل خطة بعد 6 أيام فقط من عملية طوفان الأقصى أي يوم 13 أكتوبر الماضي لنقل المدنيين في قطاع غزة الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية ووضعهم في مخيمات بها.

جاء ذلك في وثيقة نشرت لأول مرة في الموقع الإخباري المحلي Sicha Mekomit تدعو فيه نقل المدنيين من غزة إلى سيناء كـ "مدن خيام" ثم بناء مدن دائمة لها بها مع الاحتفاظ بوجود ممر إنساني.