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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العامة للاستثمار تفوز بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط لرابطة WAIPA

قيادات هيئة الاستثمار
قيادات هيئة الاستثمار

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) للفترة 2023- 2025.

 

جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب، أثناء مشاركة  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 27، المنعقد بمدينة نيودلهى بدولة الهند؛ حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر، وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعاليتها حيث حصلت الهيئة على 29 صوتا مقابل 11 صوتا لوكالة ترويج الاستثمار بموريتانيا والتى كانت  مرشحة لنفس المنصب.

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وأوضح حسام هيبة أن انتخاب هيئة الاستثمار لهذا المنصب جاء تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة بالرابطة لتبادل الخبرات، كما أن تواجد الهيئة ضمن لجنة التسيير بالرابطة يعد فرصة للترويج لهذه الجهود من خلال منصة دولية تضم أكثر من 130 عضوا من وكالات ترويج الاستثمار على مستوى العالم؛ ومن أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية للأعضاء،  مؤكدا استمرار الهيئة في دورها لتنسيق جهود وكالات وهيئات الترويج في المنطقة والعالم، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شغلت منصب نائب الرئيس بلجنة التسيير التابعة للرابطة لمدة أربعة أعوام متتالية ابتداء من عام 2019 وحتى عام 2023.

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مال واعمال اخبار مصر ترويج الاستثمار حسام هيبة Finance Real Estate

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