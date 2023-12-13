عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: القوات البحرية للحوثيين في حالة تأهب قصوى

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "الأخبار" الللبنانية، اليوم الأربعاء، إن القوات البحرية التابعة للحوثيين في حالة تأهب قصوى، وذلك نقلا عن مصادر من مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأضافت المصادر أن المتمردين الحوثيين في اليمن مستعدون لأي مواجهة محتملة مع أي سفينة عسكرية أجنبية تخالف قرار منع مرور السفن المحظورة.

وبحسب المصادر  فقد تصدت البحرية الحوثية بالفعل للعديد من السفن الأجنبية التي حاولت انتهاك الحصار البحري الذي أعلنته ضد إسرائيل.

وطالب الحوثيين، اليوم الأربعاء، السفن المبحرة في البحر الأحمر بضرورة عدم إغلاق أجهزة الرادار والاستجابة للأوامر التي تصدر.

وعلى جانب آخر، علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إن هذه أعمال "تزعزع استقرار" المنطقة وتتطلب "حلا دوليا"، لافتا إلى أن هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي.

وأوضح رايدر أن هجمات الحوثيين التي تقوم بها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خطيرة، لكنها كانت غير ناجحة في أغلب الأحيان.

وأشار  إلى أنه سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر.

القوات البحرية التابعة للحوثيين حالة تأهب قصوى مدينة الحديدة اليمن المتمردين الحوثيين إسرائيل البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

ترشيحاتنا

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

حماس: نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون

لم يتألم| جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته بساعات

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

أبوه وأمه وأخوه| قرار عاجل بشأن مرتكب جريمة دار السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمالها خطف كأس العالم للأندية| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل| ماذا فعلت؟

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

أحذية الكعب العالي صممت قديما للرجال لا النساء.. ما القصة؟

فيديو

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ