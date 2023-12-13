صحيفة: القوات البحرية للحوثيين في حالة تأهب قصوى

قالت صحيفة "الأخبار" الللبنانية، اليوم الأربعاء، إن القوات البحرية التابعة للحوثيين في حالة تأهب قصوى، وذلك نقلا عن مصادر من مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأضافت المصادر أن المتمردين الحوثيين في اليمن مستعدون لأي مواجهة محتملة مع أي سفينة عسكرية أجنبية تخالف قرار منع مرور السفن المحظورة.

وبحسب المصادر فقد تصدت البحرية الحوثية بالفعل للعديد من السفن الأجنبية التي حاولت انتهاك الحصار البحري الذي أعلنته ضد إسرائيل.

وطالب الحوثيين، اليوم الأربعاء، السفن المبحرة في البحر الأحمر بضرورة عدم إغلاق أجهزة الرادار والاستجابة للأوامر التي تصدر.

وعلى جانب آخر، علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إن هذه أعمال "تزعزع استقرار" المنطقة وتتطلب "حلا دوليا"، لافتا إلى أن هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي.

وأوضح رايدر أن هجمات الحوثيين التي تقوم بها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خطيرة، لكنها كانت غير ناجحة في أغلب الأحيان.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر.