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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى آيفون في العالم.. اعرف سعر Iphone 15 Pro Max بالسعودية

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max

بلا أدنى شك يقدم جوال آبل الرائد آيفون 15 برو ماكس أقوى وأفضل تجربة بين جوالات آيفون متفرداً، بفضل الميزات والتحسينات التي تم تزويده بها ليكون أفضل "فلاجشيب” في العالم حالياً.

وتستطيع اقتناء iPhone 15 Pro Max فى السعودية سعة 256 جبجابايت مقابل 5495 ريالاً سعودياً، سعة 512 جيجابايت بسعر 6199 ريالاً، وسعة 1 تيرابايت سعرها 7299 ريالاً.

يأتى iPhone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزة قد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

 

iphone 15 Pro Max

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x. 

iphone 15 Pro Max

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

آبل آيفون iPhone السعودية iPhone 15 Pro Max

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