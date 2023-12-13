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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسرائيل مهزومة.. خبير علاقات دولية: الجهود المصرية المبذولة وضعت الاحتلال في مأزق

صدى البلد

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم كل البشاعات والمأسي والمجازر التي يرتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، إلا أنه مهزوم دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا.

وأضاف "البرديسي"، خلال مداخلته ببرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن الجهود المصرية المبذولة وضعت الإسرائيلي في مأزق، موضحا أن هذه الجهود المصرية و المجهودات الإعلامية كشف كل الممارسات الإسرائيلية و قضية المقاومة.

وعقب "البرديسي": "تبين رُشد المقاومة وغي الاستعمار والاستيطان"، منوها إلى أن مصر وضعت إسرائيل امام العالم و بينت أن هذا السياق لم يبدأ من السابع من أكتوبر بل من قبله، وأن السياق سياق احتلال ومقاومة .

القاهرة سباقة

ولفت إلى أن القاهرة كانت سباقة في عقدها لقمة القاهرة للسلام للتصدي لهذه المشكلة، بالإضافة إلى تصديها على لسان الرئيس السيسي عندما أكد على ضرورة تسوية هذه القضية.

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