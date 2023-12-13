عنف غير مبرر.. المفوضية الأوروبية تشن هجوما على المستوطنين في الضفة الغربية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنها تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين المتورطين في هجمات في الضفة الغربية.

وأضافت فون دير لاين خلال جلسة عامة في ستراسبورج، أن العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون يعرض للخطر آفاق السلام الدائم، لافته إلى أن ذلك قد يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.

وتابعت: "لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية، ويجب محاسبتهم، هذا العنف لا علاقة له بالقتال ضد حماس ويجب أن يتوقف".

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة زيادة حادة في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين منذ هجمات 7 أكتوبر، على الرغم من أن الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين العاملين في المنطقة ظلوا يعربون منذ سنوات عن قلقهم بشأن مثل هذا العنف، والشعور بأنه كثيرا ما يمر دون عقاب من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويعيش حوالي 500 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية، وفقاً لمنظمة السلام الآن، وهي جماعة إسرائيلية تدعو إلى السلام وتراقب المستوطنات، والعديد من هذه المستوطنات تخضع لحراسة مشددة، وهي مناطق مسيجة ومحظورة تمامًا على الفلسطينيين.

ويعتبر معظم العالم أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد تعرضت إسرائيل لانتقادات لأنها سمحت بتوسيعها - وفي بعض الحالات، دعمتها بإعفاءات ضريبية وأمن تموله الدولة.