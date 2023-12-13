نشرة المرأة والصحة.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

يعتبر الحليب مفيداً وصحي للأطفال، كما أنه مصدر جيد للبروتين والدهون وفيتامين.د والكالسيوم،وعلى الرغم من ذلك إلا أن كثرة شرب الحليب تؤثر سلباً على صحة الأطفال،لذا قدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أضرار

قدمت الفنانة حلا شيحة، اعتزارها لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد اعتزالها وتحريمها الفن منذ فترة، وعبرت بأن الفن رسالة سامية وحقيقة ومؤثرة