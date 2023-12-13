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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

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بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

طبيب يحذر من الإكثار في تناول لبن الأطفال بعد سن عام.. يسبب مرض خطير

يعتبر الحليب مفيداً وصحي للأطفال، كما أنه مصدر جيد للبروتين والدهون وفيتامين.د والكالسيوم،وعلى الرغم من ذلك إلا أن كثرة شرب الحليب تؤثر سلباً على صحة الأطفال،لذا قدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أضرار

الفن مش حرام.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

قدمت الفنانة حلا شيحة، اعتزارها لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد اعتزالها وتحريمها الفن منذ فترة، وعبرت بأن الفن رسالة سامية وحقيقة ومؤثرة

حلا حلا شيحة الاطفال لبن زوجة ماجد المصري رانيا ابو النصر

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