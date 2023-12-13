الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شخص بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بوقوع إصابة بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن إصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

في سياق متصل قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء :"مجاهدو القسام وسرايا القدس أوقعوا قوة صهيونية من 15 جنديا في كمين محكم واشتبكوا معها وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح".

واضافت كتائب القسام: "مدفعية القسام وسرايا القدس دكت الموقع الذي توجد فيه القوة الصهيونية وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".