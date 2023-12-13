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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل التخت العربي على مسرح الجمهورية

صدى البلد

 تقدم فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض حفلا فى الثامنة مساء الجمعة المقلة  15 ديسمبر على مسرح الجمهورية تحت عنوان امجاد يا عرب امجاد .

يتضمن البرنامج كوكبة من أشهر أعمال الطرب والمؤلفات الوطنية منها لسة فاكر ، فات الميعاد ، انت عمرى ، الاطلال ، هو صحيح ، يا مسافر وحدك ، الفن ، دقت ساعة العمل ، امجاد يا عرب ، المارد العربى ، موطنى وغيرها .

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية ، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين.

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 احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010 وحصلت مؤخرا على جائزة من دولة الصين كافضل فرقة تؤثر علي الوعي القومي العربي لعام 2023.

الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية الأعمال التراثية اعياد الكريسماس الجمهورية الشعر الغنائي العام الجديد العالم العربى

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