رئيس أركان جيش الاحتلال يعلق على حادث كمين الشجاعية.. تفاصيل لأول مرة

علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء علي مقتل 9 ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي في كمين الشجاعية بقطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: “كما نعلم جميعا، شهدنا بالأمس أيضا حدثا صعبا، لكنه حدث تعرضت فيه قوة واحدة لمحنة وتعرض فيه العديد من قادة القوات لإطلاق النار”.

وأضاف أن “قادة القوات في القمة لأن هذه هي الطريقة التي نثقف بها في الجيش الإسرائيلي، وهذه هي الطريقة التي نعتقد أنه من الصواب القتال، وهذه هي الطريقة التي نعتقد أنه من الصواب أن نفوز”.

تفاصيل الكمين

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ذكرت أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء جولاني"، وجاء على رأس قائمة القتلى، قائد الكتيبة المقدم، تومر جرينبيرج.

وقالت الهيئة إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.

واندلع قتال عنيف بين الطرفين، وفي الأثناء انقسمت القوة الإسرائيلية إلى قسمين.

وتدخل قوة ثالثة إلى المكان للمساعدة والإنقاذ، وفجر حينها الفلسطينيون عبوة أخرى مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين جنود الجيش الإسرائيلي.