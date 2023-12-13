خسائر قاسية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن كمين المقاومة الفلسطينية بالشجاعية

قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، إن الجيش الإسرائيلي سيستمر في شن ضرباته في قطاع غزة كما يضرب في الشجاعية وفي أماكن أخرى.

وأضاف فينكلمان، في حديثه مع جنود لواء جولاني في الشجاعية: "أمامنا تحديات كبيرة، سنستمر في ضرب العدو كما تضربونه هنا في الشجاعية وفي أماكن أخرى".

وأضاف: "لقد أثبتم أمس أن هذا ليس شعاراً، بل أمر منا نحن القادة بالتقدم على رأس القوات حتى عندما يكون الثمن باهظاً.. أنتم جيل النصر".

وفي وقت سابق من اليوم، علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، علي مقتل 9 ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية لجنود الاحتلال بمنطقة الشجاعية بقطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: “كما نعلم جميعا، شهدنا أمس أيضا حدثا صعبا، لكنه حدث تعرضت فيه قوة واحدة لمحنة وتعرض فيه العديد من قادة القوات لإطلاق النار”.

وأضاف أن “قادة القوات في القمة لأن هذه هي الطريقة التي نثقف بها في الجيش الإسرائيلي، وهذه هي الطريقة التي نعتقد أنه من الصواب القتال بها، وهذه هي الطريقة التي نعتقد أنه من الصواب أن نفوز”.