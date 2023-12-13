برعاية النائب مجاهد نصار.. انطلاق المنافذ المتنقلة بشبرا الخيمة بتخفيض الأسعار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

في إطار تطبيق مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع مديرية التموين لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ، انطلقت ، أمس ، المنافذ المتنقلة لمبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار بشبرا الخيمة، حيث قام النائب مجاهد نصار بتوفير منافذ وسيارات محملة بأطنان من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بجوار مستشفى ناصر والفرنواني وأبو المنجا والشرقاوية لتوفير احتياجات المواطنين ومستلزماتهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بشكل دائم للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار والممارسات الاحتكارية.

وحرص المواطنون على التوافد على منافذ وسيارات مبادرة تخفيض الأسعار التي نفذها النائب مجاهد نصار لشراء سلع مخفضة الأسعار في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية للتجار.



وقال النائب مجاهد نصار أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لعمل توازن في الأسواق المحلية وخفض الأسعار لمراعاة محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين.



وأكد الإعلامي زين العابدين رشدي ، المنسق الإعلامي للمبادرة أن منافذ بيع متنقلة " سيارات" محملة بالسلع الأساسية والإستراتيجية من السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع يتم طرحها برعاية النائب مجاهد نصار وتوزيعها بأسعار مخفضة على المواطنين بمنطقة الفرنواني وأبو المنجا والشرقاوية و بجوار مستشفى ناصر تحت إشراف مفتشي التموين بالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية والوحدة المحلية

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