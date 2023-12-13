ريال مدريد يضع خطة بديلة لصفقة ضم مبابي أو هالاند

وضع ريال مدريد، خطة بديلة لدعم الهجوم في الموسم المقبل، تحسبًا لخسارة صفقتي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

وذكرت عدة تقارير أن مبابي يدرس عرض التجديد الذي حصل عليه من باريس سان جيرمان، بينما يخطط هالاند للبقاء مع مانشستر سيتي لموسم آخر.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن هالاند ومبابي يمثلان الخطة الرئيسية لدعم هجوم الملكي في الموسم المقبل حتى الآن.

وأضافت "لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يدرك صعوبة التغلب على القوة الاقتصادية للمان سيتي وسان جيرمان".

وأوضحت "ولهذا السبب، تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي مع بيريز بشأن الميركاتو، وذكره بضرورة ضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، إذا فشل قدوم هالاند ومبابي".

وترى إدارة ريال مدريد، أن التعاقد مع أوسيمين سيكون أسهل؛ لأن عقده ينتهي في صيف 2025 وسيفضل النادي الإيطالي بيعه في الصيف المقبل، إذا لم يوافق على التجديد.

وكان كارلو أنشيلوتي قد طلب التعاقد مع أوسيمين، فور إعلان كريم بنزيما، رحيله عن الميرنجي في الصيف الماضي.