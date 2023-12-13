معلومات عن الفنزويلي خيسوس فالينزويلا حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، معلومات عن حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة .

وكتب حسن من خلال حسابه فيس بوك :" يدير الفنزويلي خيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي ويعاونه مواطناه جورجي أوريجو وتيلو مورينو، وسيكون الحكم الرابع من نيوزيلاندا وهو كامبيل كريك.

معلومات عن الحكم

الحكم البالغ 40 عاما أدار من قبل نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 و2023 والتي تعادل الكونفدرالية.

كما أدار نهائي ريكوبا سود أمريكانا 2022 والتي تعادل كأس السوبر القاري.

وسبق أن أدار مباراة واحدة الموسم الجاري في الدوري السعودي بين الأهلي والوحدة وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

وأدار من قبل مباراتين في كأس العالم 2022، و3 مباريات في أولمبياد طوكيو 2022.

وستكون تلك أول مباراة للحكم الفنزويلي في تاريخه بمنافسات كأس العالم للأندية.



ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.