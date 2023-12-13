استشهاد صحفيين اثنين جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد الصحفي أحمد أبو عبسة والصحفية حنان عياد جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهداء و 50.594 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د.احمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم اطلقت عليهم النار ما أدى الى اصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفلا في عناية الاطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة .