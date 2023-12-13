دار الإفتاء: غدا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم غد الخميس، الموافق 14 ديسمبر 2023، هو أول أيام شهر جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ.

هلال شهر جمادى الآخرة

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 22 دقيقة)

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (7 - 37 دقيقة)، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكياً يوم غدا الخميس 2023/12/14.

دعاء رؤية هلال جمادى الآخر

يستحب للمسلم أن يقول اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك، يقولها ثلاث مرات ثم يكمل ويقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا.

دعاء رؤية هلال جمادى الآخر كما أنه بعد تكرار كلمات رؤية هلال جمادى الآخر وقول الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلم أن يدعوا بما يشاء من كلمات تقال بعد الدعاء الوارد في رؤية هلال جمادى الآخر اللهم زدني نورًا واعطني نورًا واجعل لي نورًا وصلَّى اللَّه على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ وسلَّم.

-اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعرفنا بركة شهرنا هذا وارزقنا يمنه ونوره ونصره وخيره وبره ، وسهل لي في جمادى الآخر ما أحبه ويسر لي فيه ما أريده ، وأوصلني إلى بغيتي فيه إنك على كل شيء قدير.

-اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين ، ويا من لكل مسألة عنده سمع حاضر وجواب عتيد ، وكل صامت علم منه باطن محيط ، مواعيدك الصادقة ، وأياديك الناطقة ، ونعمك السابغة ، وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة.

-إلهي خلقتني ولم أك شيئا مذكورا ، وأنا عائذك وعائذ إليك ، وقد ظلمت نفسي ، وأنا مقر لك بالعبودية ، معترف لك بالربوبية ، مستغفر من ذنوبي ، فأسألك أن تغفر لي ، يا من ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير.

-يا ذا الجلال والإكرام ، يا حنان يا منان يا من أظهر الجميل ، وستر القبيح ، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ، ولم يهتك الستر ، يا عظيم العفو ، يا حسن التجاوز ، يا واسع المغفرة ، يا باسط اليدين بالرحمة والمشية ، والقدرة والظلمات والنور ، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى ، وولي كل حسنة ونعمة.

- وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، اللهم هب لي بكرامتك ، وأتم علي نعمتك ، وألبسني عفوك وعافيتك وأمنك في الدنيا والاخرة .

-اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، واجعل عبدك ورسولك أكرم خلقك عليك، وأفضلهم لديك، وأعلاهم منزلة عندك ، وأشرفهم مكانا ، وأفسحهم في الجنة منزلا ، واتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ، يا ذا الجلال والإكرام.