أحمد رفعت: ملف الانتخابات المصرية تغير خلال السنوات الماضية

أثنى الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على المشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرا إلى أن المواطنين خرجوا بالملايين إلى لجان الاقتراع.

وأضاف أحمد رفعت الكاتب الصحفي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن مشاركة المصريين بكثافة في عملية التصويت بنسبة لا تقل عن 50%، مشيرا إلى أن ملف الانتخابات المصرية تغير خلال السنوات الماضية.

وتابع أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كان لها دور مهم خلال هذا الاستحقاق الرئاسي.