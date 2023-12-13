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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب أبو علي مصطفى تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في الشجاعية وخانيونس

صدى البلد

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، خوض مقاتليها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في العديد من محاور  الاشتباك في شمال غزة والشجاعية وخانيونس.

ومن جانبها، عاودت قوات الاحتلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين مع اندلاع اشتباكات الآن في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام عربية نقلاً عن مصادر صحفية عبرية، إن أكثر من 800 حالة اعتقال واحتجاز نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت المصادر، أنه تم الإفراج عن قرابة 400 منهم اليوم فقط، خلال الاجتياح الواسع والمستمر لليوم الثاني.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن أن الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

في سياق متصل أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة في محاور التقدم بحي الشجاعية شرقي غزة، وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح.

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