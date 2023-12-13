استمر ساعتين.. تفاصيل اجتماع بايدن مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين بغزة

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عائلات الرهائن الأمريكيين الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة لمدة ساعتين تقريبا اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، وفقًا لما ذكره أحد الأشخاص الحاضرين في الاجتماع.

ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جوناثان ديكل تشين، والد الرهينة الأمريكية الإسرائيلية ساجي ديكل تشين "كنا نعلم أن هذا يحدث، لكننا حصلنا على مزيد من التأكيد على أن إدارة بايدن ملتزمة تمامًا بالإفراج عن جميع الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون".

وأضاف ديكل تشين: "بايدن أكد أن الإدارة تفعل كل ما في وسعها، من خلال كل قناة وبكل أداة متاحة لها لتحقيق ذلك".

ويعد نجله ساجي من بين 135 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

ورحب بايدن، بأقارب الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وأدلى ببعض الملاحظات الافتتاحية قبل أن يشرع معهم في إجراء محادثة حول مواضيع مختلفة تتعلق بذويهم المحتجزين، كما ذكر ديكل تشين، رافضًا الخوض في تفاصيل بشأن المحتويات المحددة للمحادثة الخاصة.

من جانبه كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي تفاصيل أخرى حول رد بايدن، قائلًا "لقد تأثر بقصصهم، وبالحب الذي يشعرون به، وبالأمل الذي ما زالوا يحملونه، وهو يحمل هذا الأمل أيضًا. وهو يتصرف بناءً على ذلك".

وأكد بايدن للعائلات أنه سيتم إطلاعهم على كل خطوة على الطريق، معترفًا بالأيام الصعبة المقبلة لهذه العائلات، خاصة خلال موسم العطلات.

وشدد كيربي على الواقع المؤثر لهذه العائلات، قائلاً: "سيكون هناك كرسي فارغ على الطاولة، وسيكون هناك سكون وصمت في الغرفة، وسيكون هناك ألم وقلق وخوف لا يمكن كبته".