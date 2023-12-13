تجدد الاشتباكات في الحارة الشرقية لمدينة جنين

تجددت الاشتباكات في الحارة الشرقية من مدينة جنين حيث سمع دوي انفجارات وسط تحليق مكثف للمسيرات.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركز جباليا الطبي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأشارت قناة الأقصى الي سقوط 6 شهداء وعشرات المصابين بقصف صهيوني لمدرسة تؤوي نازحين ببركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

وتخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع الاحتلال قرب "شارع أحمد ياسين" بمنطقة التوام شمال غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهيد و 50.594 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز عدد من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د.احمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد اخلت سبيل عدد منهم ثم اطلقت عليهم النار مما ادى الى اصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفل في عناية الاطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون اجهزة دعم الحياة.