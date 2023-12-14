خالد بدوي: مشكلة السكر تكمن في التوزيع

جاوب الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، على سؤال بشأن أسباب أزمة السكر والتي يعيشها السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف خالد بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشكلة السكر تكمن في التوزيع، ومنافذ بيع السكر تم تقليصها لمنفذ بيع واحد فقط مما ساهم في حالة اختناق فضلا عن أن الإنتاج المحلي لا يكفي في ظل حدوث فجوة بالسكر بحوالي 700 ألف طن.

وتابع الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، أن شركات بيع السكر عزفت عن استيراد السكر الخام بسبب أسعار الدولار، مؤكدا أن القطاع الخاص ليس لديه إمكانية دولارية لاستيراد السكر الخام.





